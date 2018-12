Via Mercanti, ha un infarto mentre rapina una gioielleria: ladro gravissimo

Ha tentato di rapinare una gioielleria in pieno centro armato di un taglierino, ma durante 'il colpo' ha avuto un malore. È accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre, verso le 16, in via Mercanti 12. Sul posto sono accorsi la polizia di stato e il 118 con due ambulanze, un'automedica e un'autoinfermieristica. Il malvivente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele.

Il malore

L'aspirante rapinatore è entrato nel negozio e ha aggredito il gioielliere, un uomo di 72 anni, che ha riportato ferite lievi alla mano. L'anziano, dopo aver ricevuto le cure dei soccorritori, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ben più grave invece, come riferisce il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, sono state le conseguenze per il rapinatore stesso: che ha avuto un arresto cardiocircolatorio.

L'intervento della polizia

Mentre la rapina era in atto, un agente della polizia di stato, libero da servizio, ha sentito delle urla provenire dal negozio, si è precipitato al suo interno e ha bloccato l'uomo, armato di taglierino, nell'attesa che arrivassero i soccorsi. Il malvivente, la cui identità è ancora da accertare, sarebbe un uomo intorno ai 60 anni.