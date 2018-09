Due rapine in poche ore ai discount, scoperto a Cinisello e arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia per due rapine effettuate a Milano e Bresso nel pomeriggio del 26 settembre. L'uomo aveva agito insieme ad un complice che, nel frattempo, era stato arrestato dai carabinieri.

La prima rapina è stata effettuata al supermercato Lidl di piazzale Maciachini, la seconda all'In's Mercato di Bresso. Il 28enne è riuscito a scappare a piedi, fin quando un equipaggio del commissariato di Cinisello non si è imbattuto in lui, in via Risorgimento. Il giovane stava correndo guardandosi ripetutamente in giro.

Avendo già avuto notizia delle rapine, i poliziotti si sono insospettiti e lo hanno fermato per un controllo, accompagnandolo in commissariato. Gli accertamenti successivi, compiuti anche grazie alle immagini di sorveglianza, hanno consentito di associare il 28enne ad entrambe le rapine: l'uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Monza.