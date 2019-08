Pistola in pugno rapina il super e fugge: uomo si butta sull'auto del bandito per bloccarlo

È entrato, ha arraffato il suo bottino ed è scappato, ancora con la pistola in pugno. I suoi piani di fuga, però, sono stati rovinati - almeno parzialmente - da un cliente che non ha avuto nessuna paura e che ha cercato in ogni modo di fermarlo.

Rapina con un finale decisamente insolito mercoledì pomeriggio a Novate, dove un uomo - al momento rimasto ignoto - ha fatto irruzione nel supermercato In's da poco aperto. Verso le 15, il bandito si è presentato all'ingresso con il volto coperto da un passamontagna e con una pistola in mano, quindi si è diretto verso una cassiera e dopo averla minacciata si è fatto consegnare due cellulari e 350 euro in contanti.

A quel punto, il malvivente è uscito ed è salito a bordo della sua auto, una Fiat 500. Le urla di una signora hanno però attirato l'attenzione di un uomo che si trovava fuori dal supermercato: il passante si è letteralmente lanciato sulla macchina mentre il rapinatore cercava di ripartire e ha sfondato il parabrezza della vettura con un pezzo di ferro trovato a terra.

Nonostante il coraggio dell'uomo, il bandito è riuscito comunque a proseguire nella sua fuga ed è scappato in direzione Quarto Oggiaro. La Fiat 500, identificata grazie alla targa annotata da altri testimoni, è risultata rapinata lo scorso 29 lulgio a Milano a un giovane venezuelano.

La caccia al rapinatore prosegue e i carabinieri hanno già raccolto tutti gli elementi utili per trovarlo.