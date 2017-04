Milano, ragazza rapinata in strada: aggredita da quattro uomini e minacciata con una pistola

Una ragazza di ventidue anni, di nazionalità cinese, è stata rapinata venerdì sera mentre tornava a casa dopo lavoro.

La giovane, secondo quanto finora ricostruito dalla Questura, è stata fermata da quattro uomini - descritti come giovani di carnagione chiara - mentre si trovava in via Jacopino da Tradate.

Uno di loro l’avrebbe afferrata da dietro e le avrebbe tappato la bocca, mentre un altro la minacciava con una pistola per convincerla a lasciare la borsa. Nonostante il disperato tentativo di difesa della vittima - che ha anche ingaggiato una breve colluttazione con i rapinatori -, i malviventi sono riusciti a buttare la ragazza a terra e a fuggire con il bottino.

Nella borsa - che è stata trovata poco lontano, ma vuota - c’erano circa duemila euro in contanti e un iPhone.

Soltanto poche ore dopo, all’alba di sabato, un’altra ragazza - anche lei ventenne - è stata minacciata di stupro e poi rapinata mentre si trovava nella sua auto in sosta in zona Parco Sempione. Anche in questo caso il rapinatore è riuscito a fuggire con la borsa della vittima.