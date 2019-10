Rapina con le pistole e i fucili in un centro scommesse: i malviventi sparano, arrestati. Video

Con le calzamaglie in testa, hanno fatto irruzione armati con due pistole e un fucile a canne mozze. Hanno sparato due colpi in aria per seminare il panico. E, prima di fuggire, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa diecimila euro. La rapina da film è avvenuta all'interno di un centro scommesse in via Fratelli Di Dio a Magenta (Milano), il "Zeta Game s.a.s.", nella serata di domenica. I piani della banda, però, non avevano tenuto conto della rapidità degli uomini dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Corsico della centrale operativa di Abbiategrasso: poco dopo l'assalto, infatti, i quattro rapinatori sono stati arrestati in via Libertà, a Cesano Boscone (leggi la notizia).