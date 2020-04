Milano, rapinatore irrompe in farmacia con la mascherina 'anti' coronavirus in volto: il colpo

Aveva il volto travisato da una mascherina chirurgica. Solo che non era un cliente qualsiasi, che cercava di proteggersi dal coronavirus. Era un rapinatore.

Così, dopo aver varcato l'ingresso della farmacia all'angolo tra via Adriano e via Emilio Lussu, a Milano, ha minacciato il farmacista con un taglierino che nascondeva in tasca.

La rapina, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è andata in scena nel tardo pomeriggio di martedì, dopo le 18. L'uomo, descritto come un cittadino italiano tra i 40 e i 45 anni, si è fatto consegnare i soldi della cassa ed è scappato a piedi. Circa duecento euro, il magrissimo il bottino. Sul caso indaga la polizia.