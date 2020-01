Assalto al super: cassieri tenuti sotto tiro dai banditi armati, poi la fuga con 35mila euro

Assalto armato al supermercato Md di Magnago, che domenica sera è finito nel mirino di un commando di cinque uomini che sono riusciti a fuggire con la cassaforte.

Il blitz, stando a quanto finora accertato dai carabinieri, è scattato verso le 21, in orario di chiusura. I cinque, con guanti sulle mani per non lasciare tracce e passamontagna sul volto per essere irriconoscibili, sono entrati nel super e, pistole in pugno, hanno minacciato i tre dipendenti presenti per farsi dire dove erano i soldi.

Mentre tre dei rapinatori tenevano sotto tiro le vittime, altri due hanno preso un muletto da un vicino cantiere e con quello hanno letteralmente sradicato la cassaforte del supermercato, che è poi stata caricata su un furgone bianco.

A lavoro finito, i cinque sono tutti saliti sullo stesso mezzo e hanno fatto perdere le proprie tracce. Secondo i primi conti della direzione del super, la banda avrebbe portato via circa 35mila euro in contanti.

Sul colpo, che fortunatamente non ha causato feriti, indagano i carabinieri, che stanno cercando elementi utili per risalire ai cinque uomini del commando.