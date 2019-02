Milano, in giro in metro con "pistola" e coltello per rapinare coetanei: nei guai due ragazzini

Uno di loro aveva la stessa età delle due vittime. Un altro, invece, era appena più grande, di soli due anni. Eppure, evidentemente, non si erano fatti nessun problema ad andare in giro armati.

La polizia ha denunciato a piede libero per il reato di rapina in concorso due ragazzi di quattordici e sedici anni, italiano il più piccolo ed egiziano il più grande. I due sono accusati di aver rapinato lo scorso 9 gennaio due 14enni nella stazione metropolitana di Cimiano, sulla linea verde.

Quel giorno, verso le 17, i baby malviventi avevano avvicinato le vittime e le avevano minacciate: il 16enne aveva aperto il giubbotto e aveva mostrato ai giovani una pistola - una Beretta 92 a salve -, mentre il complice aveva estratto dalla tasca un coltello a scatto. Armi in pugno, i due si erano fatti consegnare i cellulari ed erano poi fuggiti via.

Le indagini della Questura erano iniziate immediatamente, con i poliziotti che avevano subito acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione per memorizzare i volti dei due giovani.

Giovedì la svolta: gli agenti in servizio in metro hanno riconosciuto il 16enne e lo hanno tenuto d'occhio. Alla vista delle divise, il ragazzo ha cercato di nascondere qualcosa sotto il giubbotto: fermato, è stato trovato in possesso della stessa pistola a salve usata pochi giorni prima per il "colpo".

Dal suo telefonino, poi, i poliziotti sono arrivati al complice, che è stato raggiunto a casa sua. Lì, gli investigatori hanno trovato i vestiti che il 14enne indossava al momento della rapina, mentre il coltello - per sua stessa ammissione - è stato scoperto a casa della nonna. A quel punto, i baby rapinatori sono stati identificati e denunciati.