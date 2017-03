Rapina un'anziana, ma un passante lo blocca: malvivente colpito da un "attacco d'asma"

Assiste ad una rapina e decide di agire e bloccare il ladro. Protagonista della vicenda è il residente di un condominio in via Val Pellice, zona San Siro a Milano. L'uomo, dopo aver sentito le grida d'aiuto di un'anziana, è intervenuto riuscendo ad immobilizzare il malvivente e a chiamare la polizia.

L'episodio è avvenuto alle diciassette di mercoledì. L'arrestato, secondo quanto riferito dalla questura, è un cittadino egiziano di ventinove anni. Stava cercando di strappare tre anelli d'oro dalle dita di una ottantaduenne italiana: è accusato di tentata rapina.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118: per la donna solo qualche escoriazione alle mani e alle braccia e tanta paura. Quello che invece è finito in ospedale è stato il malvivente, colpito da un attacco d'asma dopo l'arresto. Non è grave.