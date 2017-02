Terza rapina in otto giorni per la farmacia di via Murat

Rapinata una farmacia a Milano, la Lloyds in via Murat (zona Maciachini). E' successo il 14 febbraio intorno alle sette e mezza di sera.

Ha agito un uomo sicuramente italiano, alto circa 1,60-1,65 metri, completamente travisato e armato di una pistola, apparentemente una semi automatica.

Il malvivente ha minacciato le farmaciste presenti (di 28 e 30 anni) e si è fatto consegnare l'incasso, pari a 200 euro. Poi è scappato a piedi. Nessuno è rimasto ferito: indaga la polizia.

Non è la prima volta che questa farmacia è bersaglio di rapine. Il 7 febbraio un 60enne ai domiciliari aveva rubato quasi 500 euro ma poi era stato arrestato dalla polizia. Il 9 febbraio, nuovamente, la farmacia è stata rapinata, questa volta per 80 euro. E anche in quelle occasioni il rapinatore aveva mostrato una pistola. Nel primo caso si era rivelata una scacciacani, nel secondo non si sa perché il malvivente era scappato.