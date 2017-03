Ladra aggredisce una 'nonnina' in strada ma i nipoti la inseguono e la bloccano dopo 'rissa'

Aggredisce e rapina una 'nonnina' in strada ma viene bloccata dai suoi nipoti. Il curioso episodio è avvenuto lunedì sera in via Gian Giacomo Gilino, nel quartiere Precotto di Milano.

In manette è finita una donna marocchina di cinquant'anni. La donna, intorno alle diciotto, ha strappato la borsetta ad un'anziana di ottant'anni che stava rincasando. In quel momento, i nipoti della vittima - due uomini di quarantanove e cinquantacinque anni - hanno sentito le urla della loro parente e sono andati ad aiutarla.

I due hanno inseguito la ladra fino a via Luigi Guanella, per un centinaio di metri, dove l'hanno bloccata, nonostante la reazione della straniera che ha provato a difendersi con calci e pugni violenti. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha portato via la malvivente, restituendo alla signora il maltolto.