Paura in centro a Milano: due banditi armati con le mazze rapinano una storica orologeria

Paura in centro a Milano, a pochi passi dal Duomo, per una rapina in una storica orologeria.

E' successo nel pomeriggio di sabato, alla orologeria Sangalli, fondata un secolo fa. Intorno all' orario di chiusura due sconosciuti con volto coperto da sciarpa e cappellino si sono parati davanti al'ingresso in via Bergamini.

Uno dei due malviventi con un'asta di ferro ha bloccato la porta per impedire che i due titolari potessero fuggire. Il complice, invece, con una mazza da baseball con la punta 'diamantata' ha colpito ripetutamente la vetrina fino a frantumarla per poi impossessarsi di cinque orologi per un valore complessivo di circa cinquantamila euro.

La coppia dopo il colpo è fuggita facendo perdere le tracce.