Aggredito, spinto per terra e rapinato dell'orologio da 2.900 euro

Rapina in strada nella notte tra il 14 e il 15 febbraio a Milano.

Un trentaduenne è stato aggredito alle due e mezza in viale Monte Grappa, all'altezza di piazza XXV Aprile, da due sconosciuti presumibilmente nordafricani.

I malviventi lo hanno fatto cadere per terra e gli hanno rubato un orologio del valore di circa 2.900 euro. Poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Il giovane ha chiamato la polizia ed è stato portato in codice verde al vicino Fatebenefratelli per una ferita al naso.