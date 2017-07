Aggrediscono e rapinano un anziano di 90 anni al pronto soccorso: inseguiti e due arresti

Hanno rapinato un anziano al pronto soccorso, spintonandolo con violenza e facendolo rovinare a terra. Poi hanno cercato di fuggire ma - solo uno è riuscito a scappare - due di loro sono stati arrestati.

E' successo nel pomeriggio di mercoledì nell'ospedale San Paolo di Milano. Intorno alle 17.30 una volante di polizia è intervenuta in difesa di un 91enne che poco prima era stato aggredito da tre malviventi.

L'inseguimento

Intercettato il trio in fuga, lungo la via San Paolino, i poliziotti cominciano a inseguirli a piedi. La lunga corsa - i fuggiaschi scavalcano varie recinzioni - si conclude con l'arresto di due persone. Si tratta di due ragazzi marocchini di 27 anni. Hanno precedenti penali e in Italia sono irregolari. Per loro l'accusa è di rapina in concorso.

All'anziano è stato restituito il bottino: un borsello con circa 300 euro in contanti. Ora è caccia al terzo complice.