Due rapine in due diversi negozi di Oviesse: tre persone arrestate

Due rapine in due diversi negozi di Oviesse a Milano nella giornata del 7 giugno. Entrambe le rapine sono state sventate e tre persone (due donne e un uomo) arrestate dai carabinieri.

Il primo episodio in viale Umbria nella tarda mattinata. Il colpo è stato perpetrato da due ragazze del Congo di 32 e 30 anni, quest'ultima con piccoli precedenti. Hanno cercato di rubare capi d'abbigliamento per circa 130 euro, ma sono state notate da un addetto alla sicurezza che le ha bloccate in attesa della gazzella della Compagnia Monforte.

Il secondo episodio in corso San Gottardo, intorno alle sei di pomeriggio. Questa volta il rapinatore era un marocchino irregolare in Italia di 18 anni, che ha rubato abbigliamento e, anche in questo caso, è stato fermato dall'addetto alla sicurezza, con cui ha ingaggiato una violenta colluttazione fino ad essere bloccato (e arrestato) dai carabinieri del nucleo radiomobile.