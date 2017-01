Rapinano una farmacia e poi restano nel quartiere: arrestati

Hanno rapinato una farmacia ma poi non si sono allontanati abbastanza dal quartiere e, per questo, sono stati facilmente individuati dai carabinieri. E' successo a Paderno Dugnano nella serata del 16 gennaio. I malviventi - due coetanei 32enni italiani - sono entrati in una farmacia con il volto parzialmente nascosto da sciarpe e hanno intimato ad una dipendente del negozio di consegnare il denaro in cassa, che era di cinquanta euro.

La donna ha dato l'allarme non appena i due sono usciti dalla farmacia. I carabinieri - basandosi sulla descrizione dei malviventi - hanno individuato i colpevoli dalle parti del centro di Paderno, bloccandoli dopo una breve fuga a piedi.

Avevano ancora il denaro rapinato e uno dei due aveva anche - in tasca - una dose di marijuana e una di hashish. Costui è stato quindi segnalato per il possesso di droga a fini di consumo, mentre entrambi sono stati arrestati per la rapina.