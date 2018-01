Aggredisce una donna in strada e le tira i capelli, poi cerca di rapinarla

Ha aspettato che la donna uscisse dal bar di via Paisiello, a Cinisello Balsamo, e l'ha aggredita alle spalle, cercando di portarle via la borsa con il personal computer. Lei ha cercato di resistere, ma il malvivente l'ha afferrata per i capelli insistendo nel tentativo di afferrare la borsa.

Il tutto si è svolto nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio. La vittima è un'insegnante di 27 anni che stava per recarsi alla vicina scuola Buscaglia per una lezione sul cyberbullismo. Provvidenziali due persone: un passante e una donna che - davanti alla scuola - stava aspettando l'uscita dei figli.

Il passante è intervenuto fisicamente per fermare la violenza, ingaggiando una colluttazione col rapinatore. La donna davanti alla scuola, invece, ha chiamato il commissariato di Cinisello che ha inviato immediatamente una volante sul posto.

I poliziotti hanno sorpreso in flagranza l'uomo, L.P.P., italiano di 44 anni, e lo hanno arrestato per tentata rapina.