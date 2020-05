Rapinano i clienti dei supermercati nei parcheggi: un arresto

Insieme ad un complice "puntava" i supermercati per derubare le persone che, all'uscita, sistemano i sacchetti della spesa in auto. L'occhio vigile di un addetto alla sicurezza ha permesso alla polizia di arrestarlo, mentre il suo complice è riuscito a dileguarsi. E' successo nel pomeriggio di lunedì 11 maggio. I due rapinatori sono stati notati in due diversi supermercati e nella seconda occasione uno dei due è stato arrestato.

Dapprima i malviventi si sono appostati nel parcheggio dell'Esselunga di via Carlo De Angeli, in zona Ripamonti. Hanno adocchiato una donna mentre sistemava i sacchetti della spesa nel baule dell'auto. Finita l'operazione e riposta la borsa sul sedile posteriore, la donna si è seduta al volante. Allora i due hanno lanciato delle monetine contro la carrozzeria per attirare l'attenzione della vittima, che si è distratta, e nel frattempo hanno aperto lo sportello posteriore e rubato la borsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

L'addetto alla sicurezza del supermercato li ha visti e, dopo una colluttazione con uno dei due, è riuscito a recuperare la refurtiva mettendoli in fuga; ha diramato l'allarme e poco dopo la vettura dei rapinatori è stata segnalata al parcheggio dell'Esselunga di via Cena, in zona Porta Vittoria. Questa volta sono arrivati sul posto gli agenti delle volanti che hanno bloccato uno dei due, un 43enne del Perù: risponde di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.