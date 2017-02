Minacciano il negoziante col coltello e rubano una pelliccia da 10 mila euro

Rapina in un negozio di abbigliamento vintage costoso. E' successo nel pomeriggio del 27 febbraio intorno alle sei e mezza in via Montebello, zona Moscova-Turati.

Protagonista una coppia elegante, che si è mostrata interessata a visionare in particolare una pelliccia d'annata, presso il negozio in conto vendita. La donna l'ha indossata e ha chiesto al commerciante, un quarantenne, il prezzo. Questi le ha detto che il valore dell'abito era di 10 mila euro e in quel momento l'uomo ha estratto un coltello puntandolo alla nuca del negoziante, che ha opposto resistenza ed è stato atterrato con un pugno.

I due ladri, a quel punto, sono scappati via con la pelliccia. Indaga la polizia.