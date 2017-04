Politecnico: armati di coltello, accerchiano gli studenti e li rapinano di cellulari e soldi

Armati di coltello rapinano due comitive di studenti in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. I malviventi, descritti dalle vittime come quattro giovani nordafricani, sono ora ricercati dalla Squadra Mobile di Milano.

Il primo episodio è successo attorno alle tre di lunedì. Stando alla denuncia delle vittime, tutte italiane, il gruppetto di balordi li ha accerchiati e minacciati per farsi consegnare i quattro cellulari e tutto il denaro in contanti, in tutto venti euro.

Poco dopo è stata la volta di due ragazzi rapinati col medesimo modus operandi, sempre nel piazzale a due passi dalla fermata della metropolitana verde, Piola. In questo caso il bottino sono stati due smartphone e settanta euro. Nessuna delle vittime è rimasta ferita.