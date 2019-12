Milano, maxi rapina in centro: commesso minacciato con la pistola, via 27mila euro

Sarebbe stato minacciato con un'arma puntata contro. E così sarebbe stato derubato di tutto. Maxi rapina lunedì pomeriggio in pieno centro a Milano, dove un uomo di trentaquattro anni - commesso di un negozio del Quadrilatero della moda - è stato scippato di 27mila euro in contanti.

Il colpo, stando a quanto raccontato dalla stessa vittima ai carabinieri, sarebbe avvenuto poco prima delle 15. In quel momento, il 34enne sarebbe uscito dal "suo" locale e si sarebbe avviato verso una vicina banca per versare il denaro.

Una volta in piazza Meda, però, sarebbe stato bloccato da un uomo armato che lo ha minacciato e si è fatto consegnare il bottino per poi scappare. Il dipendente del negozio è stato portato in ospedale in codice verde per una lieve ferita alla mano ed è stato subito ascoltato dai militari.

Gli investigatori sono ora al lavoro per verificare il suo racconto e hanno già acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per cercare elementi utili a risalire al rapinatore.