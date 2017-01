Punta coltello alla gola a un ragazzino: era già in carcere per maltrattamenti

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri della Tenenza di Bollate hanno notificato ad un nomade 20enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. Il giovane era già in galera: è stato raggiunto dal provvedimento a San Vittore dove era già recluso a seguito di un arresto per maltrattamenti in famiglia.

L’emissione della misura cautelare è giunta al termine delle indagini condotte dagli uomini dell’Arma di Bollate, all’indomani di una denuncia di rapina presentata da un 16enne del posto. Il ragazzino, il 5 ottobre scorso, mentre si trovava a Milano, in piazzale Lotto, era stato avvicinato dal malvivente che, coltello alla mano, gli aveva intimato la consegna dello smartphone, dandosi poi alla fuga.

La vittima, rientrata a casa, aveva raccontato tutto ai genitori con i quali si era recata in caserma per denunciare l’accaduto.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di restringere la cerchia dei sospettati, sino a giungere al 20enne che, mostrato in fotografia al ragazzino, è stato riconosciuto quale autore della rapina.