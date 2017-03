Milano, rapina in piazzale delle Milizie: 30enne accerchiato da sei ladri e derubato di tutto

Lo hanno accerchiato, lo hanno minacciato e poi sono fuggiti con il bottino, facendo perdere le proprie tracce.

Rapina nella notta tra sabato e domenica in strada in piazzale delle Milizie, zona Tortona, dove un ragazzo di trenta anni è stato derubato di tutto da un gruppo di ladri.

Il trentenne, stando a quanto lui stesso ha raccontato alla Questura, è stato accerchiato da sei persone - descritti dalla vittima come magrebini - mentre era alla fermata del bus ed è stato minacciato. Il giovane, spaventato e solo, non ha opposto resistenza e ha consegnato ai rapinatori il cellulare e i soldi che aveva in tasca.

A quel punto, i ladri sono scappati e sono scomparsi nel nulla.

Circa un'ora dopo, all’alba, tre ragazzini italiani hanno subito una rapina identica, nei modi e nel bottino, in viale Coni Zugna, sempre zona Tortona.

Sui colpi indagano gli agenti della polizia.