Milano, cerca di rapinare il negozio con la pistola giocattolo: il commesso lo caccia

Ha aspettato che aprissero il negozio, poi è entrato in azione. Ha fatto irruzione nello store Acqua e Sapone di via Ludovico di Breme a Milano con l'arma in pugno cercando di terrorizzare i dipendenti. Piccolo dettaglio? La pistola che aveva in mano era vistosamente un giocattolo e quando il commesso si è accorto di questo lo ha messo in fuga.

Tentata rapina (surreale) quella che ha cercato di mettere a segno un malvivente nella mattinata di sabato 7 dicembre, come reso noto dalla Questura di Milano. Il rapinatore, rimasto ignoto, è entrato in azione intorno alle 9 del mattino, proprio all'apertura del negozio ed è scappato senza neanche uno spicciolo in tasca.