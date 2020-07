Milano, 21enne reagisce a un tentativo di rapina con la pistola e fa arrestare un giovane

Paura per un ragazzo italiano di 21 anni in zona Navigli, nella serata di sabato. Il giovane è stato vittima di un tentativo di rapina a mano armata. A ricostruire l'accaduto è questura di Milano, che ha arrestato uno dei banditi.

Tutto succede attorno alle 18, quando con la scusa di una sigaretta, due giovani accerchiano il 21enne. Mentre uno gli punta da dietro una pistola l'altro pretende cellulare e portafogli. La reazione del ragazzo, innesca una mini scazzottata, durata fino all'arrivo di una volante della polizia.

Alla vista degli uomini in divisa i due rapinatori fuggono a piedi in due direzioni diverse. A uno di loro, un marocchino di 19 anni, va male e finisce arrestato per tentata rapina. Le indagini proseguono per individuare il suo complice mentre il 21enne se l'è cavata solo con un grande spavento.