Paura a Milano, puntano la pistola contro due ragazzini e gli portano via orologi e contanti

Pistola in mano e volto coperto. Prima li hanno minacciati puntando l'arma contro di loro, poi li hanno derubati facendosi consegnare gli orologi e quaranta euro in contanti. Attimi di terrore all'alba di domenica 18 febbraio in via Pietrasanta a Milano dove due malviventi hanno rapinato due giovani di 19 e 20 anni.

Tutto è successo intorno alle 4.50, come riferito dalla questura di Milano. I giovani si trovavano su una panchina del parchetto vicino alla Scalo Romana dopo una serata passata nei locali. In pochi istanti sono stati minacciati e derubati da due rapinatori che, secondo il loro racconto, sembravano sudamericani.

Quando sono arrivati gli agenti della questura i due si erano già allontanati. Sul caso indaga via Fatebenefratelli.