Rapina violenta nel centro commerciale: donna malmenata e buttata a terra

A Pogliano Milanese, nel parcheggio di un noto centro commerciale, nelle scorse ore, un malvivente ha scippato una nervianese 54enne della propria borsa facendola rovinare per terra, ferendola. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il malvivente si allontanava repentinamente a bordo della propria autovettura facendo così perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione di Nerviano che – grazie anche alle immagini di videosorveglianza di alcuni sistemi pubblici e privati posti nelle vicinanze del luogo e alle prime risultanze testimoniali raccolte – riconoscevano l’autore del reato. L'uomo, un 33enne pregiudicato residente a Casorezzo (MI), è stato rintracciato dopo poche ore presso la propria abitazione.

Il malfattore, vistosi scoperto, consegnava la refurtiva ai militari tranne la somma di 40 euro servitagli per fare il pieno di benzina alla macchina con cui era fuggito. La vittima, portata al Pronto Soccorso di Legnano, riportava delle lievi escoriazioni giudicabili guaribili in una decina di giorni. Il soggetto è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina impropria.