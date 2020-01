Milano, cercano scappare con le bottiglie di super alcolici sotto la giacca, arrestati in due

Cercavano di uscire dal supermercato con la nonchalance di chi non aveva effettuato alcun acquisto. Peccato che sotto la giacca nascondessero bottiglie di super alcolici per 170 euro.

Per questo motivo sono stati arrestati due cittadini marocchini di 30 e 23 anni. Si tratta di due pregiudicati.

Il colpo all'Iper

I due, stando a quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto posto - l'Iper di via Grosotto in zona Portello a Milano - con una volante, stavano cercando di scappare dopo aver aggredito l'addetto alla sicurezza. Sono adesso accusati di furto aggravato in concorso.