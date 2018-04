Panico alle Poste: rapinatore punta coltello alla gola di un cliente ma un passante lo blocca

Panico all'Ufficio postale di viale Monte Nero, in zona Guastalla a Milano. Lunedì mattina, poco dopo le nove, un rapinatore ha fatto irruzione armato di coltello. Una volta dentro, l'uomo ha minacciato il personale pretendendo il fondo cassa.

Quando gli impiegati postali li hanno spiegato che le casse erano temporizzate e non era possibile aprile fuori tempo, è andato su tutte le furie. Probabilmente preso dal panico - urlava che gli restava poco tempo per vivere - se l'è presa con un cliente in coda allo sportello numero 6.

Il rapinatore lo ha afferrato con un braccio per il collo mentre con la mano opposta gli puntava un coltello sulla gola, minacciandolo di morte, stando a quanto riferito da alcuni testimoni a MilanoToday. Mentre lo teneva 'sotto tiro' si è fatto consegnare il portafogli del malcapitato, lo ha lasciato ed ha cercato di fuggire.

Fuori dalle Poste però, un passante egiziano lo ha 'atterrato' con un colpo, disarmato e immobilizzato. Proprio in quel momento sono arrivate le volanti della polizia, avvertite da vari testimoni. Gli agenti lo hanno arrestato con l'accusa di rapina e tentata rapina aggravata. E' un pregiudicato italiano di 57 anni: stavolta gli è andata male grazie al coraggio dei cittadini.