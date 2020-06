Scippa una donna, poi le prosciuga il conto corrente: 28enne tradito dai video, arrestato

Prima lo scippo, poi i prelievi ai bancomat: dieci, per un totale di circa 4mila euro. E per il presunto responsabile sono scattate le manette. È successo nel fine settimana di domenica 14 giugno, nei guai un 28enne milanese ma di origini nomade; deve rispondere delle accuse di ricettazione, furto aggravato in concorso (compiuto con destrezza) ed indebito utilizzo di carte di pagamento.

Tutto è iniziato dopo un furto messo a segno il 9 febbraio del 2019: un uomo a bordo di uno scooter si era avvicinato a una donna, le aveva afferrato la borsa ed era scappato facendo perdere le sue tracce. Poco tempo dopo l'amara sorpresa: le carte della vittima erano state utilizzate (in diversi frangenti) per prelevare circa 4mila euro. I carabinieri della stazione di Brugherio sono arrivati al 28enne grazie alle immagini degli impianti tv a circuito chiuso, ma anche a pedinamenti e servizi di osservazione.

Il cerchio si è chiuso nelle scorse ore quando i militari della stazione di Brughiero, grazie al supporto dei poliziotti del commissariato di Greco-Turro hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza, Patrizia Gallucci, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Emma Gambardella.

Gli investigatori, come riportato in una nota, non escludono che l'uomo abbia messo a segno altri colpi simili.