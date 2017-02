Aggredita fuori dal Centro di accoglienza di via Zoia, donna 'picchia' e fa arrestare giovane

Aggredita da un ragazzo fuori dal Centro di accoglienza in via Fratelli Zoia a Milano, tenta di resistere allo scippo della borsetta e riesce a strappare il giubbotto - con in tasca un cellulare - del malvivente. L'uomo, che nel frattempo si era nascosto all'interno del Centro, viene individuato grazie alle foto presenti nella memoria dello smartphone.

Tutto inizia alle venti e trenta di giovedì. Una donna bulgara di quarantasei anni sta rincasando ma viene colpita con un pugno alla nuca da un ragazzo che cerca di portarle via la borsa. La sua resistenza è stoica e nella colluttazione riesce a spogliare l'aggressore, che nel frattempo si è rifugiato nella Struttura di accoglienza.

Quando arrivano i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Porta Magenta, la donna consegna loro lo smartphone e racconta l'accaduto. I militari ispezionano la struttura che accoglie circa centocinquanta profughi - la stessa dove nel mese di dicembre un ragazzo si è tolto la vita - e, anche con l'aiuto degli altri ospiti, trovano il bandito nascosto in bagno. L'uomo, nel frattempo, era riuscito a cambiarsi i vestiti e a far sparire i soldi della borsetta.

E' un giovane del Gambia, di diciannove anni, irregolare e con un precedente analogo commesso a Ventimiglia. In passato era stato ospite della struttura ma adesso era ufficialemente un senza fissa dimora. La vittima, recuparata la borsa con documenti e carte di credito, è stata portata in ospedale per essere medicata.