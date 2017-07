Prostituta rapinata da un cliente: ricorda la targa e lo fa arrestare

Una prostituta albanese di 42 anni vittima di una rapina. E' successo nella notte tra il 12 e il 13 luglio a Pessano con Bornago, lungo la provinciale 13 (la Cerca).

La donna, alle tre di notte, ha chiamato i carabinieri chiedendo il loro aiuto. Poco prima un cliente, dopo la consumazione del rapporto, l'aveva costretta a scendere dalla sua auto trattenendo però la borsa della donna e urtandola apposta con la vettura dopo aver messo in moto.

La vittima era caduta per terra ma era riuscita a memorizzare la targa: così i militari della Compagnia di Cassano d'Adda sono risaliti all'intestatario, un 35enne di Bellinzago Lombardo, e si sono recati nei pressi della sua abitazione. Lì hanno trovato sia l'auto sia la borsa (vuota) abbandonata per terra.

L'uomo era a casa ed è stato sorpreso con 350 euro in contanti, proprio l'ammontare del guadagno della serata secondo quanto riferito dalla donna poco prima. Il 13 luglio si è svolto il processo per direttissima: il 35enne è stato condannato per rapina a un anno e quattro mesi di carcere.