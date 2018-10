Tenta di rapinare prostituta fingendosi carabiniere: arrestato milanese "in trasferta"

Ha tentato di rubare una borsa ad una prostituta e stava per essere linciato dalla vittima e dalle sue colleghe: "provvidenziale" per lui l'intervento immediato dei carabinieri che, pur avendolo arrestato, lo hanno di fatto salvato dal linciaggio, anche se poi l'uomo ha minacciato e aggredito gli stessi militari.

Il protagonista è un milanese di Cormano, il 52enne Sebastiano B.; i fatti si sono però svolti a Torino intorno alle dieci di sera di sabato 13 ottobre in corso Giulio Cesare. L'uomo - che indossava un giubbotto catarifrangente - si è avvicinato ad una vettura con a bordo una 21enne albanese ed il suo occasionale cliente, si è qualificato come carabiniere e poi, con un martelletto, ha rotto il vetro della vettura cercando di rubare la borsa della ragazza.

Questa è scesa immediatamente e, aiutata da altre ragazze presenti sul posto, ha circondato e picchiato il malvivente. Una delle giovani ha intanto chiamato il numero di emergenza 112: i carabinieri, arrivati in corso Giulio Cesare, hanno "strappato" l'uomo dalla furia delle ragazze, che lo stavano colpendo con scarpe con tacco a spillo.

Il 52enne si è però ribellato contro i carabinieri intervenuti, aggredendoli e minacciandoli. Alla fine è stato riportato alla calma e su di lui sono stati compiuti gli accertamenti del caso. Si è così scoperto che l'uomo era arrivato a Torino con una Toyota rubata a Cormano, e che è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano. Pertanto il 52enne è stato arrestato. Risponde di una lunga sfilza di reati: tentata rapina aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, ricettazione (per l'auto) e porto abusivo di oggetti per offendere.