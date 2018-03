Picchiano e rapinano prostitute sulla statale dei Giovi: ai domiciliari

Tre persone sono state fermate e messe ai domiciliari per avere picchiato e rapinato prostitute sulla strada statale dei Giovi nel territorio di Paderno Dugnano (Milano). Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Desio, che hanno individuato i responsabili di due diversi episodi, che risalgono al 22 novembre e al 1 dicembre 2017.

Il 22 novembre due trentenni (uno residente a Cogliate, l'altro a Ceriano Laghetto) si erano avvicinati a bordo di una Ford ad una prostituta: l'avevano fatta salire in auto e poi avevano fatto scattare la trappola, aggredendola e derubandola di 300 euro e di un telefono cellulare.

Il 1 dicembre, invece, un 33enne di Ceriano Laghetto aveva contrattato un rapporto sessuale con una prostituta e l'aveva fatta salire nella sua auto ma, successivamente, aveva tentato di soffocarla con uno straccio e si era impossessato del telefono della donna e di 200 euro in contanti, per poi fuggire via.