Universitaria buttata per terra e rapinata della borsetta

Una ragazza di 20 anni, studentessa universitaria, è stata rapinata in strada a Milano nella serata del 27 febbraio. E' successo in zona QT8, in via Finale Ligure.

La giovane stava rincasando intorno alle nove quando, dalle spalle, un uomo le ha chiesto di consegnare il cellulare facendole credere di avere un coltello. La ragazza, però, ha reagito e il violento l'ha spintonata fino a farla cadere per terra, procurandole qualche escoriazione. La 20enne ha comunque rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Il malvivente, dopo avere reso la vittima inoffensiva, ha portato via la borsetta che conteneva il cellullare, i documenti, alcuni effetti personali e cinquanta euro in contanti.