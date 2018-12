Loreto, ragazza rapinata in strada: ladro fermato grazie a un tassista

Una ragazza è stata aggredita alle spalle da un uomo che le ha messo una mano in tasca nel tentativo di sottrarle il cellulare. Quando lei ha reagito, il malvivente ha iniziato a prenderla a pugni e a spintonarla. L'episodio è accaduto nella notte tra il 18 e il 19 dicembre in via Pecchio, zona Loreto, verso le 2.

Sul posto è giunta la polizia che ha tratto in arresto l'autore del tentativo di rapina, grazie alla segnalazione di un tassista, il quale era riuscito a tenerlo d'occhio fino all'arrivo degli agenti.

La vittima, una 25enne nigeriana, si era subito accorta del tentativo di rapina e aveva tentato di resistere, ma era poi stata sopraffatta dalla violenza dell'uomo, un 32enne egiziano, regolarmente residente in Italia. Il tassista che aveva assistito a tutta la scena, non ha perso di vista il malvivente e, non appena sono arrivati gli agenti, glielo ha indicato.