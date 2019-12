Milano, ragazzo aggredito da 4 uomini: lo rapinano del Rolex e di migliaia di euro

La rapina è di quelle che i poliziotti definiscono 'strane'. Gli agenti ne sono consapevoli e dovranno approfondire per far luce sulla dinamica. Succede poco prima delle 5, in via Achille, zona San Siro a Milano.

È lì che un ragazzo di 26 anni, un cittadino serbo, è stato circondato e picchiato da quattro uomini che lo hanno rapinano di un orologio Rolex, alcune migliaia di euro e di un Iphone.

La ragazza conosciuta durante la serata

A condurre il 26enne in via Achille è stata una ragazza che il giovane aveva conosciuto durante la serata. Era stata lei, che i malviventi hanno risparmiato, a convincerlo a seguirla nel suo appartamento. Tuttavia appena arrivati sul posto col taxi, dal nulla sono comparsi i rapinatori e che poi lo hanno assaltato.

Sul caso indaga la polizia, che è intervenuta con diverse volanti.