Prende a pugni in faccia una donna e cerca di rubarle la borsa: arrestato

Ha preso a pugni in faccia una donna nel tentativo di sottrarle la borsa, ma è stato colto in flagrante dai militari e arrestato. È quanto accaduto nella prima mattinata di Natale, verso le 6:15, in piazza della Repubblica. Il rapinatore, un 29enne del Gambia, stava aggredendo la sua vittima, una 36enne kenyota, ma è stato fermato grazie all'intervento del nucleo operativo Duomo, che in quel momento stava attraversando la piazza.

I militari, dopo aver avvistato l'uomo, l'hanno rincorso. Lui ha opposto resistenza, ma è stato comunque fermato e arrestato. La 36enne è stata medicata sul posto e la borsa le è stata restituita. Il 29enne, un senza fissa dimora con precedenti penali, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.