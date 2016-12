Coltello alla gola, rapinano un 19enne e si rifugiano in uno scantinato: arrestati

Un giovane 19enne è stato rapinato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in strada, in via Ricciarelli (Fiera - San Siro).

E' successo poco dopo le due di notte. Una volante della polizia è intervenuta e ha rintracciato i rapinatori: si erano rifugiati poco distante, in uno scantinato. Si tratta di un 18enne e un 20enne, entrambi egiziani: rispondono di rapina in concorso.

I due giovani malviventi avevano avvicinato la vittima e, sotto minaccia di un taglierino alla gola, lo avevano rapinato del portafogli (con dentro venti euro) e del cellulare.