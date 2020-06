Milano, follia al ristorante: uomo aggredisce la cameriera e la trascina in strada per rapinarla

Ha cercato di scippare una cameriera mentre stava lavorando tra i tavoli. Poi, quando lei è riuscita a reagire e opporsi, ha provato a fuggire, ma è stato bloccato dai clienti, che non si sono voltati dall'altra parte e sono intervenuti.

Un uomo di 29 anni, cittadino della Mauritania, è stato arrestato lunedì sera con l'accusa di tentata rapina dopo aver improvvisato un folle blitz in un ristorante di via Felice Casati, in zona Porta Venezia.

Stando a quanto accertato dalla polizia, verso le 23, il 29enne è entrato nel locale e si è immediatamente scagliato contro una delle dipendenti, una 35enne cinese, cercando di strapparle un cellulare da mano. La donna si è opposta e l'uomo l'ha spintonata e poi trascinata con violenza verso la strada. Una volta fallito il colpo, grazie alla resistenza della vittima, il rapinatore si è dato alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto e fermato da alcuni dei clienti che si trovavano nel ristorante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti delle Volanti lo hanno poi dichiarato in arresto e portato via in manette. La cameriera è invece stata portata al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicata: fortunatamente nonostante il grande spavento non ha riportato gravi ferite.