Corso Magenta, rapina al negozio di antiquariato: rubati Rolex per 30mila euro

Armato di coltello è riuscito a farsi consegnare quattro Rolex del valore complessivo di circa 30mila euro. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, verso le 15:30, in un negozio di antiquariato di corso Magenta. Sul posto è intervenuta la polizia di stato.

Secondo quanto riferito dagli agenti, il rapinatore ha minacciato con un coltello il titolare della boutique, un italiano di 53 anni, arrivando a farsi consegnare gli orologi di lusso. Poi si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul caso sta indagando la polizia, nel tentativo di identificare il malvivente.

Lo scorso 20 maggio, sempre in centro, ad essere rubati erano stati cinque orologi dei marchi Rolex e Audermars Piguet. In quel caso i ladri avevano agito nell'appartamento di un uomo di 72 anni. Ad aprile invece un altro Rolex, del valore di 35mila euro, era stato scippato a una ragazza in via Pagano.