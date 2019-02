Milano, aggredito mentre esce dall'auto: uomo immobilizzato e scippato del Rolex di lusso

È riuscito a non consegnare ai due malviventi le chiavi della sua auto. Ma alla fine non ha potuto far nulla per difendere l'orologio.

Un uomo di sessantuno anni, un italiano, è stato rapinato mercoledì sera in via Rasori, in zona Conciliazione, a Milano. Verso le 20, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 61enne ha parcheggiato la macchina ed è sceso dal veicolo.

Proprio in quel momento è stato raggiunto alle spalle da due persone - entrambe a volto coperto -, che lo hanno immobilizzato e hanno cercato di rubargli le chiavi della vettura. L'uomo è riuscito a difendersi, ma i rapinatori gli hanno strappato il Rolex - un Daytona da 10mila euro - e sono scappati a piedi.

Il 31 gennaio scorso - in zona Arco della Pace, non troppo lontano - a finire nel mirino dei rapinatori era invece stato un 58enne. I malviventi avevano chiuso lo specchietto della sua auto in marcia e quando lui aveva cercato di riaprirlo, gli avevano scippato l'orologio, un F.P. Journe dal valore di 50mila euro.