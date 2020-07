Rozzano: rapinò due volte un centro scommesse in pochi giorni, condannato

E' stato condannato a quattro anni di reclusione l'uomo di 61 anni che, a gennaio, rapinò due volte in pochi giorni lo stesso locale, un centro scommesse di Rozzano in piazza della Libertà. La condanna è stata inflitta dal gip Alessandra Simion. L'uomo dovrà anche pagare una multa di 800 euro e risarcire i danni alle parti civili, difese da Antonioo Fiumanò e Alessandro Nostro. La condanna si riferisce al primo dei due episodi.

Le rapine avvennero il 10 e 18 gennaio. L'uomo, nonostante avesse indossato un passamontagna per celare il volto, venne "tradito" dalle immagini di videosorveglianza e arrestato a Milano il 20 gennaio. In un box di sua proprietà vennero trovati gli abiti usati per i due "colpi", che gli avevano fruttato in tutto settemila euro, di cui quasi tremila il 10 gennaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identico il modus operandi: l'uomo entrava nel centro scommesse, faceva il giro del bancone ed estraeva un taglierino con il quale minacciava il personale alla cassa.