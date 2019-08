"Ci aiutate a spostare i mobili?": due uomini minacciati e rapinati di orologio, soldi e scarpe

Hanno chiesto loro una mano per spostare alcuni vecchi mobili, promettendo dei soldi in cambio. Ma una volta che le vittime sono cadute nella trappole, le hanno minacciate e derubate.

Rapina martedì sera nell'ex scalo Farini, l'area ferroviaria di via Valtellina ormai abbandonata e trasformata negli ultimi tempi in un rifugio di fortuna per senzatetto e disperati. A farne le spese sono stati due uomini, un italiano di quarantotto anni e un egiziano di ventiquattro, che sono finiti nel mirino di tre persone.

Verso le 21.30, stando a quanto riferito dalla Questura, i due sono stati "agganciati" dal gruppetto, che ha offerto loro dei soldi per spostare dei vecchi mobili. Il primo a entrare nell'area dismessa è stato l'italiano, che è stato subito minacciato con un coltello e rapinato di un orologio. A quel punto l'egiziano si è avvicinato per cercare di aiutare l'amico, ma il branco gli ha portato via sessanta euro, le chiavi di casa e le scarpe.

I due, spaventati ma non feriti, sono riusciti a fuggire e hanno dato l'allarme al 112. Loro stessi hanno poi fatto un giro in zona insieme a una Volante e sono riusciti a identificare uno degli aggressori: un egiziano che ha finto di essere minorenne e che è stato arrestato per rapina in concorso dopo che un esame radiografico ha confermato la sua maggiore età.

Il giovane è stato trovato in possesso dell'orologio rapinato all'italiano, mentre gli altri due malviventi per ora hanno fatto perdere le proprie tracce con il resto del bottino.