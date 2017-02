Picchiano pizzaiolo per rubargli lo scooter: reagisce e li mette in fuga

Hanno "adocchiato" un addetto alla consegna delle pizze e hanno cercato di rapinarlo dello scooter, senza riuscirci. E, alla fine, sono stati anche arrestati dalla polizia.

E' successo in viale Papiniano alle undici di sera di martedì 7 febbraio. La vittima è un egiziano colto di sorpresa dai due giovani malviventi (italiani di 24 anni) appena dopo avere consegnato una pizza. I due lo hanno picchiato ma lui ha reagito alla violenza e ha messo in fuga i rapinatori.

Poi ha chiamato il numero unico di emergenza 112: una volante della polizia è arrivata in zona e ha bloccato i giovani in piazza XXIV Maggio, arrestandoli. Uno di loro ha precedenti per stupefacenti, l'altro anche per reati contro il patrimonio. Il pizzaiolo non ha avuto bisogno di cure mediche.