Rapinano un giovane sui Navigli: poi fanno il gesto del taglio della gola davanti ai poliziotti

Prima lo hanno rapinato, poi - catturati dagli agenti intervenuti sul posto - hanno minacciato la vittima, con l'eloquente gesto del taglio alla gola, davanti ai poliziotti. E' successo nella tarda serata di giovedì in zona Navigli, a Milano, e precisamente all'angolo tra via Borsi e via Segantini.

La vittima della rapina è un giovane di 27 anni che, mentre camminava, è stato affrontato da quattro stranieri, uno dei quali con un occhio tumefatto. Questi hanno dapprima attaccato bottone con una scusa, poi hanno preso a spintonarlo ed infine gli hanno rubato il cellulare. Il 27enne non s'è perso d'animo e ha contattato il numero di emergenza 112, facendo precipitare sul posto la polizia.

Gli agenti hanno individuato alla svelta due dei quattro rapinatori: si tratta di un tunisino e un marocchino, entrambi irregolari in Italia, di 20 e 27 anni. Uno di loro aveva ancora il cellulare del rapinato. E proprio durante le fasi dell'arresto, uno ha portato la mano sotto la gola facendo il classico gesto del "taglio" per intimidire la vittima. Entrambi rispondono di rapina aggravata.