Prende a pugni e rapina un suo conoscente davanti a tutti: viene arrestato poco dopo

Ha picchiato e rapinato un suo conoscente sperando di farla franca. Ovviamente, dopo l'aggressione, la vittima ha indicato ai carabinieri intervenuti chi fosse l'autore dell'assalto e il ragazzo, un ecuadoregno di 25 anni, è stato arrestato. E' successo nella notte tra domenica e lunedì a Seggiano, frazione di Pioltello (Milano).

I carabinieri della locale Tenenza e della Radiomobile della Compagnia di Cassano d'Adda hanno il ragazzo per rapina e lesioni personali ai danni di un connazionale 31enne. E' successo in piazza Garibaldi: nel tentativo di rapinarlo del Iphone 6S, il 25enne ha preso a pugni in faccia il suo avversario procurandogli alcune tumefazioni, successivamente medicate con prognosi di 10 giorni.

I testimoni e l'arresto

Dopo l'episodio, i militari hanno ascoltato vittima e testimoni e hanno raggiunto l'autore della rapina all'interno della propria abitazione, in casa aveva lo smartphone rubato.

Per il rapinatore, dopo il rito direttissimo presso il Tribunale di Milano, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.