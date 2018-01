"Assalto" armato al Simply, rapinatore spara a un cliente e lo ferisce: arrestati 5 malviventi

Tre di loro, tutti con un discreto curriculum criminale alle spalle, avevano offerto aiuto logistico e organizzativo. In due, invece, erano entrati direttamente in azione e lo avevano fatto senza farsi scrupoli.

La Squadra Mobile, dopo una lunga indagine, ha arrestato i cinque uomini ritenuti responsabili dell'assalto armato - dello scorso 16 maggio - al Simply di via degli Zuccaro a Milano.

La rapina al Simply: cliente ferito

Quel giorno, due uomini erano arrivati all'esterno del market a bordo di un motorino rubato ed avevano fatto irruzione nel locale indossando un casco integrale per nascondere il viso. Mentre uno dei due era rimasto all'ingresso a fare da vedetta, l'altro era sceso al piano inferiore con una dipendente e aveva rubato - minacciandola con una pistola - tremila euro in contanti e ticket per un valore di 400 euro. Quando un cliente, un cinquantenne, aveva cercato di opporsi, uno dei rapinatori gli aveva puntato contro l'arma e aveva aperto il fuoco, colpendolo - fortunatamente - soltanto di striscio a una spalla.

Dopo il colpo, lasciando la vittima ferita a terra, i due erano saliti sullo stesso motorino ed erano scappati, senza accorgersi però di essere "nel mirino" di diverse telecamere di video sorveglianza, che erano riuscite a riprendere per intero la loro fuga e anche quell'auto - una Fiat Palio rossa con due persone all'interno - che viaggiava a poca distanza da loro, come a volerli scortare.

L'impronta e la Palio rossa

Gli stessi agenti della Squadra mobile, poco dopo la rapina, erano riusciti a trovare il motorino - lo scooter era stato lasciato nella vicina via Giambellino - e da lì, con l'aiuto dei colleghi della Scientifica, avevano isolato un'impronta digitale.

Il giorno dopo, invece, a finire nelle mani dei poliziotti diretti da Lorenzo Bucossi erano stati proprio due uomini che si trovavano a bordo di una Fiat Palio rossa: Domenico Barbaro, settantaduenne calabrese con precedenti per droga estorsioni e truffa, e Lucio Formicola, cinquantatreenne di Torre del Greco uscito dal carcere dopo venti anni perché accusato di aver ammazzato - insieme ad altre persone - quattro uomini di un clan rivale a fine anni '80. I due, fermati per un controllo, erano stati trovati in possesso di cocaina, soldi e munizioni, tra cui decine e decine di proiettili 7.65, proprio quelli che la Mobile aveva trovato sul luogo della rapina.

Traditi dalle immagini

A insospettire ulteriormente gli agenti - lasciando loro immaginare che ci fosse un collegamento tra quei due uomini e la rapina - ci ha poi pensato un particolare che era emerso chiaramente dalle immagini della fuga dei rapinatori: nel video, infatti, si vedeva uno di loro scendere rapidamente dallo scooter per entrare in un palazzo di via Giambellino. In quel condominio, hanno poi accertato gli agenti, viveva proprio Lucio Formicola, che era una sorta di mente della banda.

A quel punto - anche grazie alle analisi tecniche sui cellulari - i poliziotti hanno identificato anche il secondo rapinatore e hanno completato il puzzle, riuscendo a recuperare le immagini dell'incontro che i cinque avevano avuto pochi minuti prima del colpo.

Il video che ha incastrato la banda

Arrestati i rapinatori e i "basisti"

In cella, tutti con l'accusa di rapina, sono così finiti Formicola e Barbaro insieme a Marco Zeno De Marco - trentasette anni, il rapinatore che ha esploso il colpo di pistola contro il cliente -, Alessandro Arisio - stessa età, che era alla guida della Fiat Palio di "scorta" - e Filippo B., il ventenne - unico incensurato della banda - che era alla guida del motorino e che era entrato insieme a De Marco nel Simply.

Nei giorni scorsi, il gip Manuela Scudieri - su richiesta del pm Lucia Minutella - ha firmato le ordinanze di custodia cautelare in carcere e i poliziotti, che per mesi hanno raccolto prove ed elementi, hanno fatto scattare le manette.

De Marco - a cui presto potrebbe essere contestato anche il tentato omicidio del cliente ferito - è stato trovato a casa della fidanzata nel Lodigiano, Barbaro è stato "prelevato" dai domiciliari - dove si trovava dopo l'arresto di maggio scorso - ed è stato portato in cella, mentre il più giovane dei due rapinatori è stato fermato nella sua abitazione ed è stato - per ora - obbligato agli arresti domiciliari. Gli altri due uomini della banda erano già in carcere: e lì resteranno.

Foto: l'incontro tra i cinque prima della rapina