Rapina al Simply di viale Murillo, pistola contro cassiera e direttore per i soldi: due arresti

Due rapinatori italiani di cinquanta e sessantaquattro anni sono stati arrestati dalla polizia venerdì pomeriggio con l’accusa di rapina.

I due, verso le 15, hanno fatto irruzione nel Simply di viale Murillo armati di taglierino e pistola, poi rivelatasi un’arma da softair. Uno dei due rapinatori, arma in pugno, ha prima minacciato una cassiera che stava depositando i soldi e ha poi rivolto la pistola contro il direttore, un ventiseienne italiano, per costringerlo ad aprire la cassaforte.

I rapinatori, una volta afferrati i soldi - circa 2500 euro in contanti -, sono scappati a bordo di un’auto, dirigendosi verso via Ricciarelli.

A porre fine alla loro fuga ci ha pensato una Volante del commissariato Bonola, che è riuscita a fermare i due in via Lotto. Perquisiti, i rapinatori erano ancora in possesso del taglierino, della pistola, di un coltello a serramanico e dei soldi rubati poco prima. Per loro sono scattate le manette.