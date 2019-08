Milano, irrompe in farmacia armato di siringa e minaccia tutti: "Mi servono per la droga"

Con una siringa in mano, nel pomeriggio di martedì, fa irruzione in una farmacia di piazza Bonomelli e si fa consegnare l'incasso. Poi scappa ma ore dopo viene rintracciato dalla polizia nei pressi del dormitorio dove passa la notte.

Rapina in farmacia in piazza Bonomelli

È stato deferito, a piede libero, per la rapina in farmacia l'uomo, un clochard italiano di 58 anni. Davanti agli agenti, il senzatetto avrebbe ammesso di essere stato lui l'autore dell'assalto: "Mi servivano per comprare la droga", le sue parole.

A incastrarlo è stata la dettagliata descrizione dei testimoni del colpo. Avevano detto nel dettaglio anche gli abiti che indossava - tutti neri - mentre in maniera esagitata agitava la siringa con l'ago.